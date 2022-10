La Stampa: “Toro, terza sconfitta consecutiva. Difesa in difficoltà”

"Il Toro ha avuto pochissimo da una difesa fin troppo ballerina nei suoi interpreti [...] La sensazione è che i granata abbiano perso un po’ la rotta: servirà ritrovare l’armonia nel pressing e le forze per rimanere in equilibrio più a lungo", scrive La Stampa dopo la sconfitta per 3-1 subita dai granata contro il Napoli di Spalletti, ora primo in classifica. Il tecnico granata si ritiene soddisfatto della prestazione complessiva, ma parecchi errori erano da evitare, a partire dalla difesa: "Difesa distratta, tatticamente e individualmente", scrive La Stampa. Individualmente, a partire da Alessandro Buongiorno, che non è riuscito a mantenere il ritmo dell'attacco azzurro e che ha perso di vista Anguissa, ma il tecnico granata lo difende a spada tratta: "Se la gara di Alessandro è stata macchiata è per merito dei giocatori del Napoli", dichiara Juric in conferenza stampa, come riportato dal quotidiano. Ora, l'obiettivo dei granata è preparare la gara contro l'Empoli nel migliore dei modi, per cercare di ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive.