La Stampa: “Toro, Vanoli a un passo dal traguardo”

"La schiarita c’è stata, la stretta di mano ancora no - scrive La Stampa nell'edizione odierna in riferimento alla situazione di Paolo Vanoli. Prosegue il quotidiano: "Sono ore decisive per il futuro di Paolo Vanoli. Dopo due settimane passate a fare braccio di ferro, Torino e Venezia stanno mettendo a posto tutte le tessere del mosaico per il passaggio in granata dell’allenatore, pronti a chiudere una partita che sta diventando fastidiosa e controproducente per entrambi". La Stampa infine conclude: "Si sono costruite le basi perché questa diventi la settimana decisiva. Può già essere oggi il giorno giusto della fumata bianca e dell’ufficializzazione. A Milano sono in programma una serie di appuntamenti potenzialmente risolutori".