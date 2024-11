La Stampa: “Toro, Vanoli merita la fiducia”

L’edizione odierna della Stampa si concentra sul momento del Torino, in crisi di risultati. La situazione attuale dei granata richiama inevitabilmente alla memoria il periodo turbolento pre Juric, quando Cairo cambiò 4 tecnici per cercare di dare una svolta alla squadra. Paolo Vanoli, nonostante le difficoltà, gode ancora di fiducia e, a prendere le sue parti c’è una grande fetta della storia del Torino, come Claudio Sala: “Mi sembra prematuro per una soluzione drastica, anchese l'inizio aveva illuso - le parole del Poeta del Gol dell’ultimo scudetto -. È un allenatore che il presidente ha voluto fortemente e bisogna andare avanti con lui. La squadra non recepisce? Si deve lavorare ancora, meno errori in fase difensivaè la strada giusta”.