La Stampa: “Ultima fermata Toro, la porta granata sogna Gabriel”

"A 19 anni era uno dei gioiellini del Brasile di Neymar che debuttava in nazionale strapazzando la Svezia 3-0. Due lustri dopo riparte dal Torino per provare a recuperare un po’ del tempo perso" scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando dell'interesse più caldo del mercato granata, almeno per quanto riguarda il fronte portiere. Il Toro ha puntato Gabriel, classe 1992, reduce dalla promozione in Serie A con il Lecce e prima ancora ex Milan. Secondo quanto riporta il quotidiano, il club granata avrebbe offerto al brasiliano - in scadenza - "un biennale da circa 600mila euro a stagione, ma soprattutto la possibilità di tornare a giocarsela per qualcosa di grande. A 29 anni un portiere è ancora in tempo per raggiungere i suoi sogni.