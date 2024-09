La Stampa: “Un nuovo Ricci a disposizione di Spalletti”

L’edizione odierna della Stampa dedica un approfondimento a Samuele Ricci, fresco di convocazione in nazionale in vista dei prossimi impegni di Nations League: “Cosa è cambiato nelle valutazioni del ct rispetto a poco più di due mesi fa? La cura, o svolta, Vanoli sulla panchina del Toro ha impresso un'inerzia diversa al ragazzo toscano: Ricci non sarà più il mediano o la mezzala con il compito di spezzare le trame altrui grazie ad una fisicità acquisita nel tempo, ma il jolly di metà campo granata avrà la missione di spingersi oltre la propria linea per sfruttare le qualità tecniche che lo accompagnano". Il quotidiano conclude: “Ricci si è spostato qualche metro più avanti, Vanoli gli chiede di mettere in campo la sua qualità per innescare la linea offensiva. Qualche metro che gli può valere Parigi”.