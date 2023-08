La Stampa: “Un Toro piccolo piccolo con il Milan. Juric deluso”

"Qualcosa non va e il Toro cade quattro volte a terra. Non va l’atteggiamento di una squadra scarica e timida, non funzionano tutti quegli automatismi che sul calar della scorsa stagione avevano fatto gridare all’Europa, non girano gambe e testa. Risultato? Giocatori apatici e senza bussola al terzo inizio di campionato con Ivan Juric al timone". Così La Stampa sulla prestazione del Torino al "Meazza". E ancora: "Il Milan si diverte, i granata piangono. E San Siro si trasforma in un incubo come raramente negli ultimi anni: non c’è partita nella casa rossonera perché non c’è il Toro. A turno tradiscono un po’ tutti, da Schuurs a Bellanova, da Ilic a Radonjic fino a Juric. I ragazzi di Stefano Pioli hanno una marcia in più, quelli del tecnico croato due in meno e il verdetto non può che raccontare di uno spread tra le duellanti che si amplifica in modo ingombrante. Stavolta non centra il caldo, una preparazione che può togliere energie, l’inserimento dei nuovi in un mercato che di nuovo non ha portato, di fatto, nulla".