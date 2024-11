La Stampa: “Vagnati in missione, il mercato del Toro passa dall’Olanda”

Le notizie riguardanti il Toro dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sull'ultimo viaggio di Vagnati, diretto verso l'Olanda. A seguire le parole del quotidiano: "Turista non per caso. Davide Vagnati, il direttore sportivo del Torino, ha voluto far sapere a tutti dove fosse nell'ultimo fine settimana senza calcio: ad Amsterdam. Chissà se fosse a conoscenza della partita delle leggende di Ajax e Real Madrid dedicata al 125esimo anniversario del club più titolato d'Olanda..."