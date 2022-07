La Stampa: “Lite Vagnati-Juric, l’autore del video sarebbe un giocatore”

"Riavvolgere il nastro e cancellare in fretta le immagini che hanno fatto rumore - scrive La Stampa ripercorrendo la lite tra Vagnati e Juric - Il giorno dopo del Toro va così: prove di serenità sul campo, nel ritiro di Waidring, e prove di disgelo fuori". E' intervenuto anche Cairo, parlando appunto di riappacificazione tra i due, per i quali non ci saranno conseguenze a detta del quotidiano. E sul video diventato virale, La Stampa afferma: "L’autore, volutamente anonimo, viene individuato in poche ore una volta che il caso è servito. Nessun membro dello staff dunque, nessun componente tecnico, ma la squadra. Chi l’ha fatta franca (almeno per ora) è il giocatore che, ricevuto il video nella chat di gruppo, è andato oltre diffondendolo al di fuori della comfort zone. Le indagini sono in corso, non sarà facile venirne a capo in un quadro di estremo silenzio: l’autore è smascherato, la bravata compiuta, ma il responsabile della fuga al di là della chat granata è ignoto".