La Stampa: “Vanoli apre le porte del Grande Torino”

Porte aperte questa mattina allo stadio Olimpico Grande Torino con la prima squadra di Vanoli che affronterà in amichevole la Primavera granata. "La sfida alle migliori speranze del settore giovanile è il menù di un sabato insolito, in un palcoscenico nel quale l’ultima volta era andata in scena la forte protesta del popolo del Torino al patron Cairo. Stavolta da respirare c’è l’aria nuova attorno ai ragazzi guidati dall’ex tecnico del Venezia, finora il miglior acquisto di questa strana, polemica ma promettente estate granata" si legge tra le pagine del quotidiano.