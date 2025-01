La Stampa: “Vanoli aspetta ancora i rinforzi ma Cairo vuole lo sconto per Beto”

Il quotidiano La Stampa oggi propone al suo interno un articolo sul mercato del Torino che stenta a decollare in quanto dopo 20 giorni dalla sua apertura, i tifosi stanno ancora aspettando il primo rinforzo. Il tecnico Paolo Vanoli necessiterebbe di un nuovo attaccante e l'obiettivo principale resta sempre Beto dell'Everton. L'attaccante 26enne in Premier League gioca con il contagocce e tornerebbe volentieri in Italia dove ha già vestito con buoni risultati la maglia dell'Udinese. Secondo il quotidiano piemontese però il presidente granata Urbano Cairo sta chiedendo lo sconto al club inglese per il cartellino dell'attaccante. La richiesta dell'Everton per Beto è di 20 milioni di euro, in questo momento però il Toro non vuole chiudere l'operazione a queste cifre e il presidente ha messo un freno.