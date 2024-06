La Stampa: “Vanoli aspetta il via libera”

Salvo sorprese il nuovo allenatore del Torino sarà Paolo Vanoli, fresco dalla promozione del suo Venezia in Serie A: "Se il finale sembra scontato, restano ancora da chiarire i tempi, visto che la partita che i granata contavano di chiudere già ieri, in verità, è ancora aperta. A mancare, infatti, per tutto il giorno è stato l’ultimo passaggio necessario per liberare il tecnico dal suo attuale club: il pagamento della clausola. Era di 500 mila euro, è raddoppiata ad 1 milione con la promozione degli arancioneroverdi. Ed è su quella cifra che le parti hanno frenato, dopo la mossa di Vanoli che ha comunicato ufficialmente al Venezia la volontà di accettare la proposta del Torino. Nella notte, dopo una serie di telefonate, pare essere arrivata la schiarita" scrive il quotidiano tra le sue pagine.