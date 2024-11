La Stampa: “Vanoli cerca l’impresa”

Il Torino affronta la Juventus nel primo derby della Mole stagionale. I granata arrivano alla sfida in un momento non proprio brillante, ma Vanoli vuole tentare l'impresa: "«Dobbiamo avere il coraggio di scrivere una pagina che possa essere ricordata», dice Vanoli alla vigilia del suo primo derby italiano. Li ha vissuti a Glasgow da difensore (quando giocava nei Rangers perse l’unico disputato contro il Celtic nel 2004) e a Mosca da allenatore dello Spartak (due vittorie contro la Dinamo, un successo e un ko contro la Cska nel 2021/22), ma ora è tutta un’altra storia. Sente il peso della sfida e anche della maledizione, visto che il Toro nell’era Cairo l’ha vinto una volta su 30, ma prevale l’emozione e il sogno di ribaltare città, destino e storia in un colpo solo. «I ragazzi hanno voglia di vivere qualcosa di speciale - rilancia - e il derby lo si affronta con la mente lucida e il cuore caldo»"