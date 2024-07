La Stampa: “Vanoli chiede rinforzi”

Paolo Vanoli avrà l'attacco al completo, però dovrà fare i conti con una difesa che dovrà essere ricostruita. Buongiorno deve ancora sciogliere i dubbi, ma molti altri non sono certi della permanenza. Di conseguenza sul reparto difensivo ci sarà del lavoro da fare. "Piacciono entrambi i centrali, sia Lorenzo Pirola della Salernitana, che Diego Coppola del Verona: il Torino li ha seguiti per tutti il campionato scorso e adesso è pronto a fare la sua scelta. Ma nella rosa delle preferenze c’è anche un profilo più esperto per la Serie A, Leo Ostigard. Il Napoli vuole inserirlo nella trattativa per Buongiorno, il club di Cairo intende lasciarlo fuori per monetizzare al massimo, ma può aprire un altro tavolo per il norvegese classe 1999. In ballo c'è anche Scott McKenna, 27 enne scozzese che ha giocato gli Europei: è a parametro zero".