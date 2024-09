La Stampa: “Vanoli: è lui la vera sorpresa”

L'edizione odierna de La Stampa pone l’attenzione su Paolo Vanoli: "Un allenatore che da debuttante assoluto si trova in testa alla Serie A, in attesa di Juve-Roma di stasera, ma soprattutto è al centro del nuovo Toro. È lui la sorpresa più bella per i tifosi granata, ma allo stesso tempo è anche la loro garanzia: di vedere qualcosa di diverso a livello di gioco e di sentire rispettato quello che è il vero Dna di questa società". A proposito di gioco, il quotidiano conclude: "I granata adesso giocano guardando sempre la porta avversaria, privilegiando gli scambi di prima e la verticalità per innescare le due punte".