La Stampa: “Vanoli leader dei tifosi granata”

Paolo Vanoli è già leader del Torino. Ieri il tecnico granata è stato sommerso dall'affetto dei 3000 tifosi granata accorsi allo stadio per vedere l'allenamento a porte aperte. "Quando la sua auto si avvicina al cancello di uscita di via Filadelfia, i tifosi lo accerchiano, a caccia di selfie e autografi. E Paolo Vanoli non si sottrae: sempre col sorriso, sempre paziente, desideroso di accontentare tutti, tra uno scambio di battute e un messaggio di incoraggiamento ricevuto. L’allenatore è stato il più applaudito dai 3000 che si sono dati appuntamento al Grande Torino, dove i granata ieri si sono allenati insieme alla Primavera disputando una partitella di un’ora contro i ragazzi di Tufano."