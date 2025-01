La Stampa: “Vanoli mette fretta a Cairo, spunta Under per l’attacco”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa contiene degli aggiornamenti sul mercato del Torino. In casa granata è ancora atteso il primo rinforzo di mercato con i nodi che sono emersi nelle trattative per l'attaccane (Beto dell'Everton è sempre il primo nome) e per il centrocampista (Casadei è la prima scelta). Il viaggio a Londra di Vagnati serviva proprio per tentare di sbloccare questi affari ma non sembrano esserci chiusure imminenti. Il Toro cercherà poi qualche innesto anche sulle fasce offensive per supportare al meglio il nuovo 4-2-3-1 di Vanoli. Il tecnico si aspetta degli acquisti al più presto e il quotidiano piemontese fa capire che sta mettendo fretta a Cairo per trovare dei rinforzi in fretta. Spunta intanto il nome di Cengiz Under, esterno destro d'attacco che conosce già il campionato di Serie A avendo indossato la maglia della Roma. Vuole lasciare il Fenerbahce di Mourinho visto che gioca poco.