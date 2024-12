La Stampa: “Vanoli ribalta il Toro: «Il tridente dall’inizio»”

"Un altro Toro è possibile e il primo a volerlo è proprio l’uomo che ha tenuto a galla i granata in questi mesi difficili, lavorando senza sosta per uscire dalla crisi di risultati e identità - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Paolo Vanoli a Empoli si è preso tre punti d’oro grazie alla prodezza di Adams sull’onda lunga di una gioia attesa 49 giorni, tanti ne sono trascorsi dall’ultima vittoria, pubblica il suo nuovo manifesto programmatico". E in conclusione: "Quello che può sancire il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3, in quella che sarà più di una svolta tattica. «Il tridente dall’inizio è sostenibile - spiega il tecnico - ed è questa la strada che si deve percorrere. Bisogna crescere anche di mentalità dopo che l’abbiamo fatto a livello di organizzazione, diventando più equilibrati e compatti. Ora metteremo i giocatori offensivi»".