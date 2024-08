La Stampa: “Vanoli vede il bicchiere mezzo pieno e aspetta rinforzi in difesa”

"Una serata quasi perfetta - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - ci sono rimonte e rimonte e quella subita dal Milan negli ultimi 9’ non deve far male a un Torino che si è avvicinato all’esordio del campionato con tanti dubbi anche per via di una squadra incompleta, ma si è trovato sempre in gara con un gruppo costruito per vincere lo scudetto". E in conclusione: "È anche un messaggio alla società di Cairo, che adesso deve intervenire nel mercato per completare la difesa: il gol di Morata è arrivato da una disattenzione di Sazonov, il pareggio di Okafor dopo una svirgolata di Masina".