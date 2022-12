La Stampa: “Vlasic sale sul podio. Toro, il riscatto può valere un tesoro”

"Una medaglia per il Toro. Brilla al collo di Nikola Vlasic, trequartista della Croazia che battendo il Marocco è salita sul podio del Qatar e dimostra che l’argento di Russia 2018 non era casuale" scrive La Stampa nell'edizione odierna. "Vlasic è stato prezioso per la squadra di Dalic - ricorda il quotidiano, menzionando i rigori siglati dal trequartista granata nel corso della rassegna mondiale - "Il Torino è orgoglioso, anche perché da 28 anni non capitava che un suo calciatore finisse sul podio di un mondiale: l’ultimo era stato Mussi nel 1994 in America, quando l’Italia chiuse al secondo posto. Non è però solo orgoglio, ma anche… calcolo economico. Perché Vlasic è stato rilevato in prestito dal West Ham, avendo però la società granata il diritto di riscatto fissato in 15 milioni di euro: un affare affare, considerando la valutazione aumentata alla luce delle sue prestazioni e del risultato della Croazia in Qatar".