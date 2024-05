La Stampa: “Zapata, gol e mercato”

Trascinatore del Torino con le sue reti e meritatamente capocannoniere della squadra di Juric, ma con le sirene di mercato che suonano prepotentemente. Questa è la situazione di Duvan Zapata in granata. "L’ultima missione di Zapata. Se c’è un calciatore che può svegliare il Torino da un finale soporifero e inutile è l’attaccante arrivato sulla coda dell’estate scorsa dall’Atalanta. Un (grande) colpo a sorpresa effettuato in chiave Europa che adesso proprio in extremis si è trasformato nell’ultima carta per provare a crederci ancora, visto che la Fiorentina in finale di Conference League ha aperto le porte al nono posto. Domenica al Bentegodi contro il Verona i granata sono costretti a vincere, ma l’ultimo sorriso risale a sei giornate fa".