Leo Junior a La Stampa: “Serve ambizione, questo club non vuole essere protagonista”

In occasione della sfida contro la Juventus che si avvicina, il quotidiano La Stampa propone quest'oggi un'intervista ad un grande ex calciatore del Torino come Leo Junior. L'ex centrocampista brasiliano ricorda l'assist per Aldo Serena in un derby di 40 anni fa terminato 2-1 al 90': "Io che crosso sul primo palo e Aldo che vola in cielo per il gol della vittoria sotto la curva Maratona, sembra ieri ma l'emozione è ancora forte. Non eravamo forti come la Juve ma li abbiamo battuti in rimonta e ci credevamo". Junior poi parla del Toro odierno: "La squadra era partita bene in campionato e sembrava l'anno buono per togliersi qualche soddisfazione ma poi si sono fermati sul più bello. La verità è che da anni il Toro sta attorno al decimo posto, ormai so subito dove andarlo a trovare in classifica...La società ha poca ambizione e non vuole essere protagonista perché per ottenere risultati bisogna investire".