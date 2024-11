Lucarelli al Corriere Torino: “Obiettivo stagione da 8°-9° posto, servono soluzioni”

In vista del derby tra Juventus e Torino per la 12^ giornata di Serie A, l'edizione torinese del Corriere della Sera ha intervistato un ex giocatore per ciascuna squadra, vale a dire gli ex attaccanti Michele Padovano per i bianconeri e Cristiano Lucarelli per i granata. "Seguo sempre il Toro con affetto. La squadra non era un top team da primi posti come a inizio campionato e non è nemmeno una combriccola che le perde tutte. Va trovata una via di mezzo", ha spiegato l'ex centravanti del Toro che poi sottolinea il fatto di avere fiducia in Vanoli: "Ha fatto un grandissimo lavoro all'estero e poi al Venezia, ha grandi qualità e può trovare le soluzioni necessarie per fare un campionato con l'obiettivo di arrivare tra le prime otto-nove". Lucarelli poi conclude con un passaggio sugli attaccanti del Torino: "Zapata? Non bisogna piangersi addosso, serve trovare soluzioni e prendere atto che manchi un giocatore forte [...] Mi auguro che questa partita trasmetta a Sanabria quelle sensazioni che ha già dimostrato di saper trasformare positivamente".