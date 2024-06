Tuttoport: “Toro-Venezia, nodo sulla clausola per liberare Vanoli”

Il Torino sta lavorando per portare sotto la Mole Paolo Vanoli. Il tecnico del Venezia - che ha riportato la squadra in Serie A - ha detto di sì al club granata, che ora sta trattando con il Venezia: "Se davvero il Venezia non vorrà prendere in esame il pagamento da parte del Torino della clausola rescissoria (quel milione di euro) attraverso l’inserimento di una contropartita: ovvero la cessione pressoché gratuita del jolly offensivo granata Karamoh, per esempio (in scadenza già nel 2025 a Torino), oppure dell’esubero Seck (anche lui a fine contratto, tra 12 mesi). Occorrerà trovare un’intesa sul pagamento di quella clausola e da ieri sono cominciate le schermaglie e le discussioni per trovare una soluzione conveniente a tutti. Il bivio cui si alludeva in precedenza, se veramente non emergeranno contropartite possibili? Il pagamento cash, il metodo più veloce" si legge sul quotidiano.