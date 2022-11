Tuttosport: “A gennaio rinforzi e Lukic in bilico”

Il Torino deve far fronte all'infortunio di Sasa Lukic, il cui futuro al Torino è più che mai incerto come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Ciao ciao Lukic: il suo 2022 con il Torino è già finito qui, quasi certamente. «Dopo l’analisi video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale non ha preso parte Sasa Lukic per un sovraccarico al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate secondo la sintomatologia»: così il bollettino medico diffuso ieri in serata dal Torino, post allenamento. Traduzione pratica: niente Samp e, al 99%, anche niente trasferta a Roma contro i giallorossi, domenica. [...] Lukic, post Mondiali, potrà anche finire sul mercato: saranno proprio la sua condizione contrattuale e i rapporti sfibrati a obbligare il Torino a valutarne una cessione anticipata (in assenza di rinnovo, a luglio, cioè a soli 12 mesi dalla scadenza, Cairo ricaverebbe quasi certamente assai meno soldi per una banalissima legge di mercato)".