Tuttosport: “Accelerata improvvisa del Toro, ora Vlasic è più vicino”

Arrivano novità dal mercato del Torino direttamente dalle colonne di Tuttosport. I granata sembrano essersi avvicinati molto al ritorno di Nikola Vlasic. Non è un mistero che sia il giocatore che il tecnico del Toro, Ivan Juric, si riunirebbero con molto piacere. Il trequartista classe 1997 al West Ham non è al centro del progetto mentre in granata nell'ultimo anno ha disputato una stagione positiva. La richiesta del club inglese ora si è abbassata a 12 milioni mentre la proposta di Cairo è salita a 10 milioni più bonus. La distanza tra le parti si sta quindi assottigliando notevolmente e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra il patron granata e il numero del West Ham, Sullivan. L'obiettivo di tutte le parti coinvolte è riuscire a trovare a breve un accordo per concludere l'affare. Nel frattempo per quanto riguarda il capitolo cessioni, il Toro sta riflettendo su un'offerta ricevuta dallo Standard Liegi per Mergim Vojvoda.