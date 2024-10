Tuttosport: “Adams si sente un leader”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

"L'attacco sulle sue spalle, Adams si sente un leader - scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che poi continua - Vanoli conta molto su di lui per sentire meno l'assenza di Zapata: e anche a Roma lo vuole protagonista. Lo scozzese è una delle note più liete di questo inizio di stagione. Arrivò in estate a parametro zero, vale già tra i 12 e i 15 milioni". Il quotidiano poi parla anche della situazione legata a Cairo e RedBull: "Cairo vende. Tutto falso. Però le voci sono insistenti. Da un paio di mesi circolano ipotesi di un possibile addio al club. I tifosi continuano a sognare un'intesa con la Red Bull, ora tra gli sponsor. Cairo è tornato allo stadio venerdì dopo un'assenza di cinque mesi e mezzo".