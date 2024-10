Tuttosport: “Almeno i tifosi sono da Europa, venerdì continua la contestazione”

Tuttosport questa mattina riporta il dato degli otre già 20mila biglietti venduti per la sfida tra Torino e Como in programma venerdì sera nella tana dei granata. Nonostante le quattro sconfitte in fila del Toro tra campionato e Coppa Italia e anche un giorno particolare per la disputa di questo match, il pubblico granata ha risposto presente e in queste ore che ci separano dalla partita potrebbe arrivare il tutto esaurito all'Olimpico Grande Torino. Il quotidiano piemontese sottolinea però il fatto che proseguirà la contestazione dei tifosi verso il presidente Urbano Cairo, il patron che ieri si è presentato al Filadelfia per l'allenamento del gruppo di Vanoli e ha salutato il tecnico e i giocatori parlando con tutti loro.