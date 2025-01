Tuttosport: “Almeno un colpo entro venerdì, quattro i nomi per il Toro”

Tuttosport anche oggi fa il punto sul mercato del Torino con i nomi che vengono accostati al club granata e la necessità dell'allenatore Paolo Vanoli di ricevere dei nuovi innesti per sopperire ai problemi che ci sono in questa rosa. La scorsa settimana il DT Davide Vagnati ha fatto un viaggio a Londra per trattare con Everton e Chelsea di due giocatori che piacciono molto in casa Toro: si tratta dell'attaccante ex Udinese, Beto e del centrocampista scuola Inter, Cesare Casadei. Entrambi tornerebbero volentieri in Italia e - a due settimane dalla fine del mercato - viene chiesto al presidente Urbano Cairo almeno un acquisto entro venerdì, giorno in cui il Torino sfiderà in casa il Cagliari. Sullo sfondo ci sono sempre i nomi di Cengiz Under, esterno del Fenerbahce che vorrebbe cambiare aria e di Christian Kouamé della Fiorentina che può rientrare in uno scambio con Antonio Sanabria.