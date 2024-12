Tuttosport: “Arnautovic si può fare”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, ha posto il focus sull'ipotesi Marko Arnautovic a gennaio, per sostituire l’infortunato Zapata in attacco: “L’Inter, proprietaria del cartellino dell'attaccante fino a giugno, apre alla partenza del giocatore. Disponendosi oltretutto a concedere gratuitamente il cartellino, purché la società acquirente si faccia carico del pagamento dello stipendio semestrale. E qui è bene riepilogare il quadro economico della faccenda, contestualmente ribadendo quale sia la proposta che il Toro ha intenzione di rivolgere ad Arnautovic. Il quale ha un contratto con i nerazzurri da 3,5 milioni netti annui. Cairo dovrebbe quindi corrispondere al centravanti poco più di 1,7 milioni da qui a giugno, salvo integrare nel contratto stesso gli emolumenti per la prossima stagione”.