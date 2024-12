Tuttosport: “Arnautovic-Simeone, la salita è da brivido”

L'infortunio di Zapata è un vuoto tecnico e tattico che in casa granata si sta facendo sentire. Adams è tornato a segnare contro l'Empoli dopo un lungo digiuno, mentre Sanabria è ancora alla ricerca della rete per chiudere il suo digiuno. Il mercato invernale sta per aprire e Vagnati sta pensando a come rinforzare la squadra. "Non che fin qui la rincorsa di Vagnati a un attaccante fosse stata facilitata da un percorso agevole, però le ultime in relazione agli obiettivi principali individuati dal direttore tecnico granata complicano ancora più il quadro. Già, perché se Beto, Arnautovic e Simeone sono accomunati da costi importanti, con Vagnati frenato nelle intenzioni da quel budget che sappiamo essere di 8 milioni, guardando all’austriaco e all’argentino la questione si fa ancora più complessa mettendoci dentro le parole recentemente ricevute dai due".