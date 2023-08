Tuttosport: “Barrow bastano 8 milioni e intanto Correa…”

L'edizione odierna di Tuttosport si focalizza su due obiettivi del reparto offensivo granata: Barrow e Correa. La partita di ieri contro il Cagliari ha dimostrato che il Toro ha bisogno di qualche rinforzo in attacco. La squadra, infatti, non è riuscita ad essere incisiva sotto porta ed il club sta ora valutando diversi profili per rimediare a questo problema. Ecco le parole del quotidiano: "Ci vuole ancora un pochino di pazienza. Perché i tavoli sui quali è impegnato Davide Vagnati sono davvero tanti. Uno di questi è argentino. Niente asado o dulce de leche, ma Joaquín Correa. Un piatto appetitoso per il Toro e per Ivan Juric, che sta aspettando con ansia almeno un elemento che rimpolpi un reparto in questo momento insufficiente, anche dal punto di vista numerico. Le ore di attesa del Toro, paradossalmente, possono essere utili per scandagliare quante più piste alternative possibili. Come Musa Barrow."