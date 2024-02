Tuttosport: “Bellanova, altro assist”

Nel pareggio esterno contro il Sassuolo c'è una nota lieta tra le fila del Torino. Raul Bellanova ha confezionato un altro assist, permettendo a Zapata di accomodare la palla alle spalle di Consigli. Tuttosport nell'edizione odierna, segnala come l'intesa tra i l'attaccante e l'ex Inter funzioni: "Vlasic che lancia Bellanova sulla destra, il terzino che brucia l’avversario in velocità e serve un pallone al centro dell’area per l’accorrente Zapata. E poi il colombiano che da due passi non sbaglia e insacca il pallone in fondo alla porta avversaria. Questa scena si era vista una prima volta a Cagliari, due settimane fa, la si è rivista contro il Sassuolo ieri sera. Due gol non identici, ma molto simili che evidenziano come l’asse Bellanova-Zapata funzioni".