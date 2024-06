Tuttosport: “Belotti al Como aiuta il Toro per prendere Pinamonti”

L'edizione di Tuttosport in edicola oggi dedica ampio spazio al calciomercato del Torino con la trattativa con il Napoli per Alessandro Buongiorno che tiene sempre banco. Il difensore granata potrebbe anche accettare il trasferimento in azzurro ma prima vuole aspettare ancora qualche tempo per vedere se spuntano altre proposte: il Newcastle infatti segue gli sviluppi e ha chiesto informazioni poi ci sono sempre Inter e Milan che da tempo apprezzano il numero 4 del Toro ma che sono frenate dagli alti costi dell'affare. Cairo infatti vorrebbe ottenere 45 milioni dalla cessione del centrale cresciuto nel suo vivaio. Per quanto riguarda il capitolo attacco, il Torino ora può tentare l'affondo per Andrea Pinamonti. Il passaggio dell'ex capitano granata, Andrea Belotti, al Como ha infatti spalancato le porte al DT Davide Vagnati per cercare di assicurarsi il centravanti ex Inter. La società lombarda era infatti un'altra concorrente che seguiva il numero 9 neroverde che dovrà trovare una nuova squadra di Serie A dopo la retrocessione in B del Sassuolo. Il Toro punta ad offrire tra i 13 e i 15 milioni di euro per portare Pinamonti all'ombra della Mole.