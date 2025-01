Tuttosport: “Beto: il Toro insiste”

Il Torino deve intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Nel mirino ci sarebbe Beto, ex Udinese e in forza all'Everton. L'esperienza inglese però non è stata fruttuosa: "Beto resta il primo obiettivo per l’attacco granata. Davide Vagnati si è portato avanti con il lavoro, ma la trattativa resta in salita. Il Toro ha però un vantaggio che alla distanza potrà anche diventare decisivo: il sì del giocatore. Nei giorni scorsi, infatti, il direttore tecnico dei granata ha incontrato la punta e tutto il suo entourage strappando il consenso di Beto a trasferirsi a Torino".