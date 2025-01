Tuttosport: “Beto, l’offerta granata sale a 18 milioni”

Con Elmas in arrivo in maglia granata, l’edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sul primo vero obiettivo di mercato del Torino: Beto, la punta che vuole Vanoli. “Davide Vagnati sta stringendo e ha presentato una nuova offerta che dovrebbe accontentare le richieste dell'Everton. Prima, però, il club di Liverpool vuole sostituire al meglio l'infortunato Cal-vert-Lewin ed è un passo dal chiudere per Hamza Igamane, 22 anni, punta dei Rangers Glasgow seguita da un emissario dei Toffees sabato nella trasferta in casa del Dundee United”.