Tuttosport: “Beto resta la prima scelta”

Continua il mercato del Torino, con Vagnati che sta cercando l'alternativa in attacco ad Adams. Si cerca un giocatore simile a Zapata per caratteristiche, motivo per cui la scelta primaria resta sempre Beto. "Vanoli ha indicato Beto come prima scelta e Vagnati continua formalmente a seguire il tecnico, mentre si aggira nel solito labirinto del mercato di gennaio (peraltro non troppo dissimile dal cairismo tipico anche delle ultime settimane di agosto). La mezzanotte del 3 febbraio (fi ne del mercato) si avvicina, eppure il Torino sta ancora girando in tondo, fino a prova contraria".