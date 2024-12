Tuttosport: “Budget da 8 milioni per l’attaccante, i nomi seguiti dal Toro”

Tuttosport stamane propone un punto sul mercato del Torino che a gennaio andrà a caccia di quei rinforzi desiderati da mister Paolo Vanoli per sopperire ai problemi emersi in questa prima metà di campionato. L'obiettivo principale sarà senza dubbio un nuovo attaccante che possa prendere il posto dell'infortunato Zapata e dare una mano ad un reparto oggi privo di grandi scelte. Secondo il quotidiano piemontese, il budget di cui disporrà Davide Vagnati per questo mercato di riparazione sarà di circa 8 milioni di euro. I nomi seguiti dal DT granata sono quelli di Giovanni Simeone del Napoli, Marko Arnautovic dell'Inter e poi Beto dell'Everton. Questi sono i tre preferiti con l'ultimo della lista che è in pole position in quanto anche se gioca all'estero conosce già bene il campionato italiano avendo militato nell'Udinese e viene giudicato il migliore per caratteristiche tecniche. Vagnati spera che a gennaio l'Everton apra al prestito per Beto, una condizione che ad oggi non si è ancora verificata.