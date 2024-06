Tuttosport: “Buongiorno per ora frena”

Alessandro Buongiorno è finito nel mirino del Napoli. Il club partenopeo è molto interessato al giocatore, soprattutto ora che c'è Antonio Conte. Il tecnico e il giocatore sono stati pizzicati assieme qualche sera fa, con Buongiorno che per il momento non vuole parlare di mercato, se non dopo gli Europei: "L’agente di Buongiorno, infatti, ha già dovuto chiarire la situazione a Manna, pur ascoltando con grande attenzione le proposte del ds del Napoli (un Napoli che ha già messo in conto di dover presentare, un giorno, un’off erta da almeno 40 milioni a Cairo, che però già adesso valuta Alessandro almeno 45). Tuttavia Buongiorno ha ribadito al suo agente di non voler prendere una decisione prima dell’Europeo"