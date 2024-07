Tuttosport: “Buongiorno tratta col Napoli”

La situazione di Alessandro Buongiorno è la più bollente in casa Torino. Sul giocatore infatti c'è il forte interesse del Napoli e di Antonio Conte. Una trattativa che starebbe avanzando. "Ieri nel tardo pomeriggio, dopo nuovi contatti telefonici con Cairo, Buongiorno si è recato a Milano per incontrare il suo agente e con lui Manna. Sul tavolo l’off erta del club campano, già ampiamente discussa dal procuratore e dal ds napoletano prima e durante l’Europeo vissuto al buio, cioè ai margini, da Alessandro (neanche un minuto giocato: e anche questo ha inibito l’emersione di off erte sul panorama internazionale di club con in tasca la qualificazione a una Coppa europea). Il Napoli a Buongiorno propone un contratto di 5 anni, dunque sino al 2029 (Alessandro avrà 30 anni, a quel punto), con stipendi stagionali a salire dai 2,5 milioni netti ai 3 abbondanti. Il tutto, ovviamente, più bonus anche corposi".