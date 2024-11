Tuttosport: “Cairo apre alla cessione”

Il presidente del Torino Urbano Cairo apre alla cessione del club. Le proteste e le contestazioni da parte della piazza granata sono diventate sempre più forti e lo stesso numero uno ha ribadito che non resterà al Torino per sempre. "Dopo le contestazioni, ultimamente sempre più forti, Urbano Cairo esce allo scoperto. Lo ha fatto all’evento “Sport Industry Talk”. Il numero uno ha aperto la porta alla cessione del Torino, consapevole che la gente di fede granata non si accontenta più di un piazzamento mediocre che nel migliore del modi oscilla tra il 10º e 12º posto. Ammette - e lo scopriremo a breve - che non intende investire più di tanto per avere maggiori certezze di competitività".