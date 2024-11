Tuttosport: “Cairo, gennaio è lontano…”

L'edizione odierna di Tuttosport si focalizza, tra i vari temi trattati, sulla necessità di un intervento di Cairo sul mercato nella finestra di gennaio: “Non resta che il mercato di gennaio, sperando che non sia troppo tardi. Urbano Cairo deve capire che in questa squadra ci vogliono due o tre elementi di qualità per portare a termine una stagione perlomeno tranquilla, non ha altre alternative. E Vagnati non deve continuare a sbagliare. Detto questo, anche Vanoli, il meno colpevole di tutti ma comunque sul banco degli imputati, deve dare un cuore e un'anima a questo gruppo, devo trovare il modo di mettere i suoi nella condizione di creare minacce agli avversari”.