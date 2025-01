Tuttosport: “Cairo, il bomber dov’è?”

"Zapata si è infortunato 94 giorni fa: nonostante ciò una settimana dopo l’inizio del mercato il sostituto non c’è. E le piste continuano a essere tutte in salita - Scrive l'edizione odierna del quotidiano riguardo alla situazione del Torino, e poi continua-. Preoccupano le difficoltà offensive del Toro e la classifica. Per Beto la richiesta dell’Everton è ritenuta eccessiva e c’è la concorrenza della Roma. Per Simeone o Cabral serve un investimento di una quindicina di milioni che convinca il Napoli o il Benfica a concedere in fretta il via libera all’affare. Per Casadei sorpasso del Napoli sul Toro. E in mezzo se neandrà Tameze. Proposto al Lione nello scambio con Tessmann e al Sassuolo nell’operazione Thorstvedt. In partenza c’è anche Dembélé. Superata quota 25.000. Sarà un derby da esaurito. Nelle ultime due gare casalinghe, con Bologna e Parma, gli spettatori sono rimasti sotto i 20.000, abbassando decisamente la media".