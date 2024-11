Tuttosport: “Cairo torna al Fila, per lui aria pesante”

L’edizione odierna Tuttosport si concentra sul possibile ritorno allo stadio Grande Torino del patron granata Urbano Cairo, ancora al centro della contestazione da parte dei tifosi: “Ormai è da oltre due mesi che prosegue la contestazione contro Cairo, dal match contro l'Atalanta del 25 agosto successivo alla cessione di Bellanova proprio ai bergamaschi (all'epoca, con tanto di corteo pre partita dal Filadelfia allo stadio Grande Torino). In casa come in trasferta i gruppi organizzati della Maratona non hanno mai smesso di attaccare il presidente, intanto tornato allo stadio (da maggio) soltanto negli ultimi giorni: dapprima in occasione dell'incontro con il Como e poi per la partita a Roma contro i giallorossi di Juric. È ora da vedersi se Cairo si farà vedere anche oggi allo stadio, naturalmente scortato dalla polizia, come già era successo fin dal suo ritorno nell'ultima gara casalinga”.