Tuttosport: “Candreva si propone”

Antonio Candreva ha chiuso il suo percorso con la Salernitana ed è attualmente svincolato. Il suo nome è stato accostato al Torino: "Candreva ha sicuramente le qualità che servono al Toro. Gioca sulla corsia esterna destra ed è molto bravo nell’uno contro uno e a smistare palloni al centro. Potrebbe diventare un rifornimento importante per le punte, soprattutto per Zapata. Tra le altre cose, l’ex salernitano è specialista nei calci piazzati dove, da tantissimi anni oramai, il Toro ha grossissimi problemi. Potrebbe diventare l’uomo giusto per gli ultimi minuti" Ulteriori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.