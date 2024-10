Tuttosport: “Candreva subito, Simeone a gennaio”

In casa granata si studiano soluzioni per ripartire dopo il terribile infortunio che costringerà capitan Zapata allo stop fino alla prossima stagione. "Candreva subito e Simeone a gennaio, prove di rattoppo", si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, con la dirigenza che comincia a valutare le occasioni sul mercato. Nel frattempo, per la prossima sfida di campionato in programma a Cagliari, Vanoli sta già pensando a come schierare la squadra, con il solo Karamoh a disposizione durante questa sosta. Bisognerà dunque attendere il ritorno di Sanabria e Adams per provare nuovi schemi offensivi e riorganizzare il reparto avanzato dopo la grave perdita del capitano.