Tuttosport: “Casadei, scatto Lazio. Il Toro non molla”

"Casadei, scatto Lazio a notte. Il Toro non molla. Se no, Ndour - scrive l'edizione odierna del quotidiano riguardo alle trattative legate ai granata e poi continua: Vagnati cerca invano per ore col Chelsea un accordo a 12-13 milioni, poi a sera Lotito vede l’agente della mezzala, offre 14 milioni e vola in pole. Ilic, nuove trattative con lo Spartak. Cairo chiede tra 17 e 18 milioni più 3 di bonus ai russi per vendere Ilic. Beto in extremis: c’è pure la Roma. Presa l’ala greca Politakis per la Primavera. Lazaro, chiave del 4-2-3-1. Ma ora c’è una nuova sfida. È definitivamente rinato da jolly sulla trequarti. D’ora in poi però dovrà vedersela con Elmas: oltre alle doti tecniche conteranno le motivazioni."