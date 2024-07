Tuttosport: “C’è l’accelerata per Gosens”

“La brutta amichevole contro la Cremonese non ha fatto altro che sottolineare un dato di fatto - si legge - . Ogni riferimento ricade automaticamente sul mercato: al Toro servono almeno tre interventi immediati e di qualità. Rinforzi che possano permettere a Paolo Vanoli di lavorare senza alibi, senza dover fare i conti con una rosa a cui mancano davvero troppe pedine. Intanto, però, Davide Vagnati lavora senza soste per cercare di accontentare il tecnico. Difficile che possano arrivare tanti elementi in pochi giorni, visto che anche le uscite (quella di Ivan Ilic su tutte) non si sbloccano. Ma le urgenze che riguardano la fascia sinistra e la retroguardia rimangono tali. A piccoli passi, però, procede la trattativa per Robin Gosens”.