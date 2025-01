Tuttosport: “Centrocampo, nuovi sondaggi per Tessmann”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattai ha posto il focus sul calciomercato del Torino . A seguire le parole del quotidiano. "No, non è un nome nuovo per il Toro. Sarebbe stato il profilo adatto ai granata se in estate Davide Vagnati avesse chiuso l'operazione Ilic-Zenit San Pietroburgo, poi naufragata definitivamente verso luglio. Tanner Tessmann, però, può tornare d'attualità a gennaio. A maggior ragione se il Toro non riuscisse ad arrivare al dunque sul fronte Cesare Casadei, di fatto il prescelto per rinforzare il centrocampo. Tessmann, in questo senso, vive una situazione molto simile a quella del prodotto del vivaio dell'Inter ora in Inghilterra.."