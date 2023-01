Tuttosport: “Chiesto Kyriakopoulos al Sassuolo in prestito con diritto”

Tuttosport riporta nella sua edizione odierna alcune notizie sul mercato del Torino. I granata hanno chiesto al Sassuolo il prestito con diritto di riscatto di Georgios Kyriakopoulos. L'esterno greco piace al club granata che ha bisogno di rinforzare le fasce dopo l'infortunio di Lazaro. Per il classe 1996 il Sassuolo pretende però l'obbligo di riscatto mentre Vagnati al momento è fermo al semplice diritto. Il Torino ha sondato anche Oosterwolde del Parma ma la richiesta da 10 milioni degli emiliani viene giudicata eccessiva. In attacco il Toro oltre al solito Shomurodov che viene seguito da tempo potrebbe entrare in trattativa anche per Antiste. L'attaccante dello Spezia è stato proposto ai granata, oggi è in prestito al Sassuolo dove però non riesce a trovare spazio.