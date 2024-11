Tuttosport: “Ciammaglichella: Toro attento, lo vuole il Psg”

"Attento, Toro: il Paris Saint-Germain vuole soffiarti Ciammaglichella, il centrocampista della Primavera dalle grandissime potenzialità, già più volte protagonista nell’Under 20 di Corradi che, dopo aver battuto la Polonia in trasferta, ha rifilato un secco 4-1 alla Romania nella terza giornata di Elite League al Viola Park. - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - In queste ultime partite è stato seguito con grande attenzione dagli osservatori del club parigino (soprattutto da Benjamin Nicaise, ex centrocampista, da due anni responsabile del Recrutement Pro & Académie), che sul suo conto hanno scritto relazioni entusiastiche". E in conclusione: "Insomma, Ciammaglichella è diventato a tutti gli effetti un obiettivo del Psg. Non per la prima squadra, ovviamente, o almeno non subito, ma per restare comunque nel giro importante e prestigioso della formazione allenata da Luis Enrique. Nei piani dei dirigenti, per il granata potrebbe esserci spazio nella seconda squadra con allenamenti insieme ai big. Ma è da tempo che società molto importanti lo stanno tenendo d’occhio: non a caso, nel settembre 2022 Ciammaglichella fu inserito dal quotidiano londinese The Guardian tra i giocatori top nati nel 2005".